جولة مفاوضات القاهرة وحرب الاستنزاف المستمرة

العالم – مع الحدث

ماذا يعني إصرار نتنياهو على البقاء فيه رافضا صيغا وسطية مقترحة من الجانب الأميركي ومن قادة أجهزته الأمنية فيما تتحدث واشنطن عن إحراز تقدم في المفاوضات؟

أين هي المحاولات الأميركية لتضييق الفجوات توصلا لاتفاق كما يعلن بايدن وهي حتى الآن بلا نتيجة؟

هل المطلوب مواصلة الحرب في القطاع سواء تم التوصل لاتفاق أم لا ودخول الكيان في حرب استنزاف طويلة كما حصل أمس في عملية انفجار عبوة ناسفة بحي الزيتون وحي السلطان وإصابة 12 جنديا قتل أحدهم و4 بحالة الخطر و3 بجروح متوسطة بحسب إعلامهم؟

ماذا عن التصعيد على جبهة الحدود مع لبنان وإطلاق المقاومة السلسلة من الصواريخ طالت مواقع جديدة وصل إحداها إلى صفد في وقت اشتد فيه الخلاف العلني بين غالانت و بن غفير.

وتستضيف هذه الحقلة في الاستوديو ببيروت الكاتب والباحث السياسي حسن حردان ومن جنين الباحث السياسي عمار خضر.

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