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مصادر فلسطينية:جنود الاحتلال يقتحمون مسجد بني صالح شمال غزة ويحرقون مصاحف القران الكريم ويمزقونها

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

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