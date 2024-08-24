الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء عدة مناطق في شمال غزة

العالم-الاحتلال

وادعى جيش الاحتلال بأنه يتخذ هذا الإجراء على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية من شمال قطاع غزة. وقال بيان الجيش: "سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة ضد تلك العناصر الإرهابية وبشكل فوري"، وفق تعبيره. وطالب الجيش في البيان سكان المناطق المذكورة" باللجوء إلى المآوي في غرب مدينة غزة" بزعم أنها "آمنة"، لكن التجارب السابقة للفلسطينيين تظهر أن "لا مكان آمناً في قطاع غزة" في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأ آلاف الفلسطينيين حركة نزوح قسري جديدة من شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق فيها. وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من مناطق شرق خانيونس وأحيائها بإخلائها استعداداً لمهاجمتها. وشمل أمر الإخلاء مناطق بني سهيلا والمحطة والكتيبة ومركز المدينة، وحارات: الشيخ ناصر وبربخ والسطر ومعن.

في السياق، استهدفت قوات الاحتلال المناطق القريبة من الحزام الأمني (نتساريم) بسلسلة من التفجيرات وعمليات الاستهداف المركز، في مسعى لتفريغ المنطقة أكثر، وتوسيع منطقة المحور الذي يُصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على استمرار بقاء قواته فيه وعدم خروجها، وهو أحد عوامل عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.