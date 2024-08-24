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 تمهيداً لاستهدافها..

الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء عدة مناطق في شمال غزة

الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء عدة مناطق في شمال غزة
السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعه الفلسطينيين بعدة مناطق شمال قطاع غزة بإخلائها، تمهيداً لاستهدافها بزعم إطلاق قذائف صاروخية منها بشكل متواصل. وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: "نداء إلى كل الموجودين في بلوكات: 967 و968 و969 و970 و971 و1738 و1739 و1740 و1746 و1751 في حارات السلاطين والعطاطرة والسيفا والكرامة وغبن بإخلائها".

العالم-الاحتلال

وادعى جيش الاحتلال بأنه يتخذ هذا الإجراء على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية من شمال قطاع غزة. وقال بيان الجيش: "سيعمل الجيش الإسرائيلي بقوة ضد تلك العناصر الإرهابية وبشكل فوري"، وفق تعبيره. وطالب الجيش في البيان سكان المناطق المذكورة" باللجوء إلى المآوي في غرب مدينة غزة" بزعم أنها "آمنة"، لكن التجارب السابقة للفلسطينيين تظهر أن "لا مكان آمناً في قطاع غزة" في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، بدأ آلاف الفلسطينيين حركة نزوح قسري جديدة من شرق مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بعد إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق فيها. وأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من مناطق شرق خانيونس وأحيائها بإخلائها استعداداً لمهاجمتها. وشمل أمر الإخلاء مناطق بني سهيلا والمحطة والكتيبة ومركز المدينة، وحارات: الشيخ ناصر وبربخ والسطر ومعن.

في السياق، استهدفت قوات الاحتلال المناطق القريبة من الحزام الأمني (نتساريم) بسلسلة من التفجيرات وعمليات الاستهداف المركز، في مسعى لتفريغ المنطقة أكثر، وتوسيع منطقة المحور الذي يُصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على استمرار بقاء قواته فيه وعدم خروجها، وهو أحد عوامل عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

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