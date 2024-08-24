السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: الصين وروسيا صديقتان لنا وتعاوننا استراتيجي ووقفتا معنا في ظروف الحظر

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :