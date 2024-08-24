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الرئيس الايراني بزشكيان: لو كانت الدول الاسلامية متحدة لما تجرأت اميركا او كيان الاحتلال او اي قوة اخرى على ارتكاب هذه الاخطاء في المنطقة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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