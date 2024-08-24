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الامم المتحدة: نحو 90% من سكان غزة نزحوا منذ اكتوبر الماضي ولايوجد مكان امن في القطاع حاليا

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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