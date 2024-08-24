شاهد.. التونسيون يخرجون دعما للمقاومة الفلسطينية

العالم _ مراسلون

وقال رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري لقناة العالم: لم تكن التسمية صدفة، منذ فجر 7 اكتوبر اطلق القائد محمد الضيف نداءا وقال ان هذه العملية هي من اجل كسر كل المشاريع التي تريد تهويد القدس وتريد هدم المسجد الاقصى وهذا نداء الى مليار ونصف مسلم ويجب على كل مسلم ان ينتظر لأجل الاقصى في ذكرى محاولة هدم الاقصى.

المتظاهرون رفعوا شعارات مساندة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بتواصل المجازر الصهيونية في غزة وبالمواقف العربية المخجلة ازاء حرب الإبادة التي تطال المدنيين الفلسطينيين.

وقال عضو حزب العمال فتحي عبازة: المقاومة تراهن اليوم على قدرة الشعوب في المشاركة والاحتجاج والضغط على الانظمة العربية لكسر الحصار.

يحتاج الأقصى إلى طوفان شعبي حقيقي يسند طوفان المقاومة المسلحة في مواجهة عدو صهيوني تجندت كل قوى الغرب لحمايته.

رغم محدودية الاسناد الشعبي العربي عموما منذ انطلاق ملحمة طوفان الاقصى الا ان ذلك لم ينتقص من ايمان المقاومة بدور الشعوب في تثبيت الحق الفلسطيني في الوجدان العربي.