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مصادر فلسطينية: كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية وسط قطاع غزة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

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