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صافرات الانذار تدوي بمستوطنتي كريات شمونة وكفار جلعادي باصبع الجليل

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

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