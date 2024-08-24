شاهد.. الاحتلال يرتكب جرائم حرب باعتدائه على مساجد غزة

العالم _ خاص بالعالم

وفي جديد جرائمه، قصفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة فلسطينية في منطقة حي الأمل غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، جلهم من الأطفال.

كما ارتفع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الكتيبة في خان يونس إلى 11 شهيدا.

من جهة أخرى، أصيب 5 مواطنين بينهم سيدتان بأعيرة نارية أطلقتها طائرات مسيّرة تجاه خيام النازحين قرب شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما شهدت مدينة دير البلح غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف شرقي المدينة .

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت.

كما أفادت مصادر خبرية بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

في سياق متصل، وثقت مشاهد مصورة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب باعتدائها على المساجد في قطاع غزة وحرق المصاحف فيها.

وتناقل الاعلام مشاهد التقطت بكاميرات جنود إسرائيليين ومسيّرات، تظهر انتهاكات لمساجد في غزة. وتظهر الصور اقتحام جنود إسرائيليين مسجد بني صالح شمال غزة وإحراق جميع المصاحف داخله، كما تبيّن الصور نسف الاحتلال المسجد الكبير في مدينة خان يونس، وهو أحد أقدم مساجد قطاع غزة.

واستهدفت قوات جيش الاحتلال مساجد قطاع غزة كلَّها إمّا قصفاً أو نسفاً، منذ بداية الحرب على غزة.