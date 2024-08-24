طلب "الجنائية الدولية" بإصدار حكم اعتقال نتنياهو وغالانت عاجلا ولا آجلا

العالم - الإحتلال

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الجمعة، من القضاة النظر الى مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين "إسرائيليين" وإصدار أوامر اعتقال فورية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت دون تأخير.

وقال، "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا"موضحا أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على "الإسرائيليين" الذين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطلب من قضاة المحكمة رفض الطعون التي قدمتها عشرات الحكومات والأطراف الأخرى. وأضاف خان "من الراسخ قانونا أن المحكمة تتمتع بولاية قضائية في هذا الموقف"، رافضًا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوساو وتأكيدات "إسرائيل" بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.

وأكد أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب ضد الإنسانية في غزة.

يذكر أنه في 20 مايو/أيار الماضي، طلب خان من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.