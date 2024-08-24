بالفيديو..لحظة احتراق السفينة اليونانية جراء استهدافها من قبل البحرية اليمنية

العالم-اليمن

وأظهرت المشاهد لحظة احتراق السفينة جراء استهدافها من قبل القوات البحرية اليمنية وارتفاع السنة اللهب في جسم السفينة.

يأتي هذا الإجراء كعقاب للشركة المالكة للسفينة لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

يشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت في بيان عسكري الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينةَ "SOUNION" النفطية التابعةَ لشركةٍ تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ وانتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، مؤكدة أن السفينة أصيبت إصابةً دقيقةً ومباشرةً أثناءَ إبحارِها في البحر الأحمرِ وهي معرضةٌ للغرقِ.