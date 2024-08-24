انفجار أمام كنيس يهودي في جنوب فرنسا + فيديو

العالم - اوروبا

أُضرمت النار في سيارتين إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز صباح، السبت، أمام معبد يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا.

وتسبب لانفجار بإصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية.

وقال رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة "فرانس برس" إن أحد عناصر الشرطة البلدية أصيب في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل.

وأدان وزير الداخلية جيرالد دارمانين ما وصفه بأنه عمل "إجرامي" على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقالت الصحف، إن شهود عيان أفادوا بسماع دوي انفجار صباح اليوم السبت،وذلك أمام كنيس بيت يعقوب في منطقة "لا جراند موت " في هيرولت.

وأكدت أن "هناك محاولة لإطلاق نار، ضربت كنيس جراند موت هذا الصباح".

وأضافت: "يتم حشد كل الوسائل للعثور على مرتكب اطلاق النار".

وأفادت الأنباء الأولية بأن الانفجار أمام الكنيس اليهودي جنوبي فرنسا ناتج عن قارورة غاز.