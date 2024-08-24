مراسل العالم: مشهد دام في خان يونس وديرالبلح + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر وبشأن الأوضاع في مناطق مختلفة من قطاع غزة أوضح الزميل محمد البلبيسي أن مدينة خان يونس جنوب القطاع شهدت انتشال عدد كبير من الشهداء في مدينة حمد بعد أن تراجعت آليات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة بعد عمليات استمرت لعدة أيام.

وأكد وصول ما يقارب من 50 شهيدا إلى مستشفى ناصر بخان يونس منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم حيث كان جل هؤلاء الشهداء قد تم انتشالهم من مدينة حمد والمناطق المجاورة، وأيضا باقي الشهداء من استهدافات مختلفة في المدينة كان أبرزها استهداف منزل لعائلة كلخ شرق مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهاد ما يقارب من 10 مواطنين وإصابة 10 آخرين.

كما أكد استمرار القصف المدفعي والغارات الجوية للمناطق الشرقية لمدينة خان يونس بالإضافة إلى استمرار إطلاق النار من الطائرات المروحية وطائرات الكوادكوبتر على كل من يتحرك في المناطق الشرقية للمدينة.

وأشار أن الدبابات الإسرائيلية لا زالت تطلق قذائفها على خيام النازحين وعلى المواطنين الفلسطينيين في مناطق السطر الغربي وشارع خمسة، ما يزيد من أعداد الشهداء والجرحى، لافتا أن إلى عدد هؤلاء متوقع بالزيادة لأن طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية تحاول الوصول إلى بعض المنازل التي قصفت فوق رؤوس ساكنيها في هذه المناطق للبحث عن مفقودين وانتشالهم من تحت ركام هذه المنازل.

وفيما جدد التأكيد أن المشهد في خان يونس مشهد دامي باستمرار القصف الإسرائيلي، اضاف أن مدينة ديرالبلح أيضا يتعرض شرقها وجنوبها إلى قصف مكثف وعنيف جدا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي من شارع صلاح الدين إلى منطقة المزرعة وأطلق النار على عدد كبير من المواطنين وتحديدا في شارع أبوعريف.

وأوضح أنه تم نقل ما يقارب من ثمانية إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالإضافة إلى أن أعداد كبيرة من القذائف تسقط على منازل المواطنين الفلسطينيين.

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