وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة دون المشاركة في المفاوضات

العالم _ خاص بالعالم

عشية المفاوضات المقررة يوم غد الأحد تحدثت الولايات المتحدة عن تحقيق تقدم في المباحثات سعيا للتوصل الى اتفاق هدنة بين حماس والكيان الإسرائيلي في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إنه تم تحقيق تقدم في المباحثات مشيرا إلى أن المباحثات التمهيدية التي أجريت في القاهرة كانت بنّاءة.

وجدد كيربي اقتناع واشنطن بأن نتنياهو وافق على المقترح الأخير، رغم إصرار نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي وحضّ حماس على قبول الاقتراح الذي طرحه في الدوحة.



وإلى ذلك كشف مسؤول دبلوماسي ومصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات أن مصر من المقرر أن تسلم أحدث مقترح إسرائيلي بشأن ممر فيلادلفيا إلى حركة حماس.

وقال المصدر الإسرائيلي إن الاقتراح الإسرائيلي الجديد، الذي يتضمن خريطة لأماكن نشر القوات الإسرائيلية، يقلل من عدد القوات والمواقع العسكرية على طول الممر الاستراتيجي المتاخم لحدود مصر.

وفي غضون ذلك أفاد مصدر في حماس بأنّ الحركة لم تتلقَّ أي اقتراحٍ جديد كما أنه لم يتم ابلاغها باقتراح جديد بخصوص الشريط الحدودي مع مصر ومعبر رفح.

ورأى القيادي في حماس حسام بدران أن إصرار نتنياهو على إبقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا يعكس نوايا الاحتلال في مواصلة العدوان وحرب الابادة وعدم التوصل لاتفاق نهائي.

كما أكد أن حماس لن تقبل بأقل من انسحاب قوات الاحتلال بما في ذلك من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وأن واشنطن تتحمل مسؤولية الضغط عليه لتحقيق وقف إطلاق النار.