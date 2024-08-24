خسائر بملايين الدولارات للمحاصيل الزراعية في كيان الاحتلال + فيديو

العالم – مراسلون

وفي حديث مباشر لفت الزميل حسين عزالدين إلى أنه وبالإضافة إلى الحرائق والخسائر في المباني الاستيطانية تضاف أيضا الخسائر التي يمنى بها الاحتلال من خلال المحاصيل الزراعية، وهي سابقة في تاريخ وجود هذا الكيان في الشمال الفلسطيني، حيث قدرت الخسائر بملايين الدولارات، حيث المواسم تغذي كامل الكيان الإسرائيلي وخاصة تلك التي تعنى بشؤون وزارة الحرب الإسرائيلية أو يعود المحصول الزراعي لوزارة الحرب الإسرائيلية.

وحول الوضع الميداني اليوم أشار إلى وجود قصف مدفعي على بلدة العديسة، وخاصة قصف فسفوري من خلال مدفعية الاحتلال داخل مرابض الزاعورة، بالإضافة إلى سماع دعوي انفجارات كبيرة بين مستعمرة المطلي وبساتين الوزاني.

وأوضح أن إعلام الاحتلال كان يتحدث صباحا عن صليات صاروخية استهدفت مستعمرة كريات شمونا التي استهدفت بالأمس أيضا، وكان واضحاً حجم الأضرار في مقر القيادة 769 والثكنات المحيطة بها باعتراف الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصل حجم العمليات التي نفذتها المقاومة بالأمس ردا على الاعتداءات التي توسع من خلالها الاحتلال، إلى 15 عملية، كان أبرزها عين زيتيم وأيضا قاعدة التحكم الجوي في ميرون، وأيضا بعض مرابض خربة ماعر والمستوطنات الأخرى.

كما أكد سقوط عدة قذائف في المنطقة التي تفصل بين سهل الخيام وبلدة مرجعيون كان ناتجا عن قصف مدفعي من مرابض الاحتلال داخل الأراضي السورية المحتلة أي الجولان السوري المحتل.

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