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وزارة الصحة في غزة:ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 40334 قتيلا و93356 مصابا

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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