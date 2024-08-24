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وزارة الصحة في غزة:69 شهيدا و212 جريحا في 5 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 48 ساعة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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