"سيد المفاوضات الزائفة".. "هآرتس" تصف نتنياهو كما هو!

العالم - الإحتلال

وتطرقت الصحيفة في مقالها الى كيفية تحول قضية الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة بغزة والذين يموتون ببطء لأكثر من عشرة أشهر التي باتت جزءا من "الدراما الكبرى" الداعمة لمواقف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو "المتقلبة" بصفقة التبادل.

وتضيف هآرتس، أن عامة الناس وعائلات الأسرى على وجه الخصوص وقعوا في فخ الأمل وخيبة الرجاء، في إطار ما يقال عن أن نتنياهو مستعد للتفاوض، وأنه يوافق على منح الوفد الإسرائيلي بعض الحرية، وأنه على استعداد لإظهار المرونة.

ومع ذلك، يُفاجأ الإسرائيليون بأن نتنياهو يضيف المزيد من الشروط، ويقول في منتديات سرية إن الصفقة ليست بالمؤكدة، وإنها تنهار، ثم يبدأ من جديد.

وفي غضون ذلك، يموت المزيد والمزيد من (الرهائن). لماذا لا يكترث نتنياهو بالانتقادات والتحذيرات؟ من الواضح أن عدم اكتراث نتنياهو بالتحذيرات التي يطلقها معارضوه مردها إلى جملة من العوامل، يوجزها الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين في كون المعارضين الإسرائيليين للحكومة الحالية ولرئيسها لا يقدمون خطابا بديلا.

فقد استطاع نتنياهو أن ينفرد بالحكم في "إسرائيل"، ويستغل الحرب التي يشنها على قطاع غزة لتحقيق أهدافه الخاصة، كما يقول جبارين الذي وصف نتنياهو بأنه مدمن على خلق الأزمات ويعرف بمعارضته الدائمة لصفقات التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

وبحسب جبارين، فلا أحد من السياسيين يريد أن يرث الفوضى التي يتركها نتنياهو، وخاصة ما يتعلق بإعادة الأسرى والتبعات الاقتصادية للحرب على غزة، مشيرا إلى أن الشارع الإسرائيلي لم يدفع بعد ثمن الحرب.

ويذهب رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، الدكتور بلال الشوبكي في الاتجاه نفسه بقوله إنه لا توجد معارضة إسرائيلية موحدة في مواجهة نتنياهو، فمعظم تصريحات المعارضين تحاول أن تظهر أسوأ ما لدى نتنياهو لأغراض حزبية ضيقة ولا علاقة لها بالحرب على قطاع غزة.

وبالإضافة إلى غياب الخطاب البديل لدى المعارضة، فإن نتنياهو -يتابع الشوبكي- يتمتع بقاعدة جماهيرية وفقا لاستطلاعات الرأي، وقاعدته اليمينية مرتاحة لخطابه ولسياسته. غير أن الشوبكي -في حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"-

يشير إلى أن هناك مخاوف فعلية داخل "إسرائيل" من أن رئيس الوزراء الحالي أفرغ المؤسسات الرسمية من مضمونها، و"حوّل إسرائيل من دولة مؤسسات إلى دولة يتخذ فيها القرار شخص واحد".

ويتفق الضيفان على أن تعنت نتنياهو وعدم اكتراثه بالتحذيرات الداخلية مرده أيضا إلى موقف الإدارة الأميركية الحالية التي لا تريد انتقاد إسرائيل بشكل لاذع حتى لا تفسد الحملة الانتخابية على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، كما يؤكد الشوبكي، الذي قال إن هذه الإدارة توظف المفاوضات لغايات انتخابية.

ويعتقد الشوبكي أن نتنياهو سيستمر في موقفه في ظل غياب البديل الداخلي وغياب الضغوط الخارجية، وأيضا لأن شريحة كبيرة من الإسرائيليين لا تشعر بعد بأثر الحرب عليها، ويؤكد أن فصائل المقاومة الفلسطينية بدأت بتفعيل ساحات الحرب حتى تصبح ملموسة لدى الإسرائيليين.