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حزب الله يهاجم بمسيّرة انقضاضية مقر اللواء الغربي المستحدث جنوب مستوطنة يعرا

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

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