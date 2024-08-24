السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف انتشارا لجنود الاحتلال بمحيط موقع حدب يارون

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :