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بإصابة دقيقة..

حزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلي جديدا

حزب الله يستهدف مقر قيادة إسرائيلي جديدا
السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

شنت المقاومة اللبنانية اليوم السبت، هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مستوطنة يعرا شمال الأراضي المحتلة.

العالم - الإحتلال

وقالت المقاومة اللبنانية عبر بيان لها إن المسيرة استهدفت أماكن تموضع ضباط وجنود الاحتلال في مستعمرة يعرا، وأصابت المقر إصابة دقيقة.

وأشارت إلى أن «الهجوم يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة».

وفي وقت سابق، قال حزب الله، إن عناصره استهدفوا تموضعًا لجنود كيان الاحتلال الإسرائيلي ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

واعلن حزب الله في بيان آخر أن عناصره استهدفوا ظهر اليوم السبت، موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.، كما دك حزب الله التجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

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