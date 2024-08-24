السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: نتنياهو يدخل في خلاف مع المفاوضين الاسرائيليين بسبب تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :