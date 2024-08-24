السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
١١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القسام تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :