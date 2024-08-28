شاهد هدف الإحتلال من شنه لعملية واسعة بالضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار خريشة إلى أن قوات الإحتلال تستهدف المخيمات بشكل خاص في شمال الضفة الغربية، سواء كان في مخيم جنين أو مخيم طولكرم ومخيم نور شمس والفارعه وطوباس، منوها إلى أنه قبل لحظات كان هنالك اجتياح إسرائيلي لمخيم شعفاط القريب من القدس المحتلة، وكل ذلك يأتي في إطار ما يسمى بعمليته الجديدة"مخيمات الصيف"، وكأن هؤلاء ذاهبين لنزهة وبشيء من الإستهتار.

ولفت خريشة إلى أن الاحتلال يستخدم كل أدواته سواء بواسطة الطيران الحربي أو المسيّر بالإضافة الى المدرعات، وبالاضافة الى الجرّافات وأهم شيء في هذه الاستخدامات هو العدد الكبير من الجرافات التي أتى بها الإحتلال لتدمر كل البنى التحتية بهدف فرض عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني في المخيمات وفي المدن التي يجتاحها اولا .

ونوه خريشة إلى أنه من جهة أخرى هنالك محاولة من أجل فصل الحاضنة الشعبية عن الناس وعن المقاومين بشكل خاص وقد فشل الإحتلال في ذلك فشلا ذريعا منذ فترة طويلة من الزمن، وهذا يأتي في إطار التصريحات الخطيرة التي تحدث بها"سموتريتش" ثم تلاه "غالانت" واليوم"غانتس" حيث يتحدث حتى وزير الخارجية الصهيوني وكأنه يقول"أخرجوا" وكأنها محاولة لإخراج الناس النازحين من المخيمات بشكل طوعي أو بشكل قسري، ويبدو أنه يريد أن يكرر المأساة التي حدثت في قطاع غزة وتهجير السكان من منطقة الى منطقة أخرى.

وكان قد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 11 شهيدا سقطوا في اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية والذي بدأ فجر اليوم الأربعاء، وذكرت تقارير فلسطينية أن الشهداء مقاومون في الفصائل الفلسطينية، وأنه تم استهدافهم بالطائرات المسيرة.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر أنه بدأ فجر اليوم عملية عسكرية واسعة تستهدف مسلحين في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة، حيث اجتاحت قوات عسكرية كبيرة كافة مناطق ومدن ومخيمات شمال الضفة الغربية من عدة محاور، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أطلق على العملية اسم "مخيمات الصيف".

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