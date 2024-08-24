البرهان يكشف مصير الحرب في السودان.. ماذا قال؟

العالم - السودان

وقال البرهان، في مؤتمر صحفي في مدينة بورتسودان إنه لن يرسل وفدا من الجيش أو من الحكومة السودانية إلى جنيف كما ترغب أميركا، مشيرا إلى أن مُخرجات منبر جدة هي الأساس لأي مفاوضات متعلقة بالحرب في السودان.

كما اكد البرهان أن الجيش السوداني سيحارب مئة عام، ما لم تلبي طلباته، والعودة إلى ما قبل مايو 2023.

وأعلن البرهان العمل على تشكيل حكومة مؤقتة لقيادة الفترة الانتقالية، وموضحا أن الحكومة المقبلة ستعنى بشكل مباشر بتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

كما خاطب البرهان قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بالقول: "لن أستسلم ولن أقتلك وعليك مواجهة السودانيين".

وكان وسطاء بقيادة الولايات المتحدة قالوا، في وقت سابق، إنهم حصلوا على ضمانات من الطرفين المتحاربين في السودان خلال محادثات في جنيف بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، لكن غياب الجيش السوداني عن المحادثات أعاق التقدم.

وعلى مدى عشرة أيام من المحادثات، حاولت مجموعة تضم وسطاء من الإمارات والسعودية ومصر التفاوض على زيادة المساعدات وتوفير الحماية للمدنيين، الذين يواجهون المجاعة والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض بعد 16 شهرا من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.