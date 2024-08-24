قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية بدعوى البحث عن إسرائيليين مفقودين؟!!

العالم - فلسطين المحتلة

وإدعى الإعلام العبري، أن قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي اقتحمت قلقيلية بحثا عن إسرائيليين دخلال إلى المدينة لإصلاح سيارتهما ومن ثم فقدت آثارهما.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تعرض لإلقاء عبوة ناسفة وإطلاق نار خلال اقتحام قلقيلية، وأن جنوده أطلقوا النار مما أدى إلى إصابة أحد مُلقي العبوة الناسفة بجروح، ثم مغادرة المدينة حسب زعم الاحتلال.

وقالت مصادر إعلامية عبرية، أن الجيش من خلال "الإدارة المدنية" والمخابرات بقوم بفحص البلاغ المقدم حول فقدان الإسرائيليين في قلقيلية.

وبحسب الـقناة 12 العبرية فقد انقذت قوات الاحتلال الاسرائيليين اللذين فقدا في قلقيلية دون أن يصابا بأذى.