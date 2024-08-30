طوفان بشري يستنكر التواطؤ الإقليمي والعالمي تجاه جرائم الإحتلال بغزة

العالم - خاص بالعالم

حيث تصدرت عناوين هذه التظاهرات الشعارات المنددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستنكرة للتواطؤ الإقليمي والعالمي تُجاه الجرائم الصهيونية.

وقال فهمي اليوسفي القيادي في تيار إشتراكيون ضد العدوان:"هذا الخروج في كل يوم جمعة هو جزء من الانتصار للقضية الفلسطينية وجزء من المساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجزء من الرد المتواصل والمستمر على الكيان الصهيوني، وكل من يقف خلف الكيان الصهيوني من منظومة الناتو".

اليمنيون في مختلف الساحات جددوا التأكيد على الموقف المناصر للشعب الفلسطيني مهما كان حجم المخاطر والتحديات، مبدين التأييد لكافة العمليات العسكرية للجيش اليمني والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، ومطالبين بالمزيد من التصعيد والضربات الموجعة للكيان الإسرائيلي وداعميه..

وقال حاتم المعقابي عضو مجلس التلاحم القبلي في اليمن:"خرجنا اليوم ونحن نؤيد تلك العمليات المباركة التي يقوم بها ونقول للأعداء بأن الرّد آت، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان، ولا يوجد هناك سقف يحد من عملياتنا المتصاعدة والمستمرة.

التظاهرات الحاشدة التي عمّت عديد محافظات يمنية نددت أيضاً بتدنيس جنود الكيان للقرآن الكريم، وللمساجد في قطاع غزة، واستنكرت صمت الأنظمة العربية والإسلامية إزاء هذا الإجرام الصهيوني، كما دعت الشعوب العربية والإسلامية للتحرك الجاد نصرةً لغزة وفلسطين.

طوفان بشري متجدد تمتلأ به الساحات اليمنية تواصلاً للحراك الشعبي المناصر لفلسطين، حيث يؤكد اليمنيون أن هذا الحراك لن يهدأ إلا بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانتصار القضية الفلسطينية.

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