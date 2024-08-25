شاهد.. لحظة قنص القسّام لجندي وتفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

ففي حي الزيتون، شرقي مدينة غزة خاضت المقاومة اشتباكات عنيفة ضد الاحتلال . وانسحب الأمر على المحاور الشرقية لمدينة دير البلح، وسط القطاع، حيث أوقعت المقاومة عددا كبيرا من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين.

بيمنا سمعت في جنوبي قطاع غزة أيضا أصوات اشتباكات عنيفة في منطقة الزنة وعبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس

كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت تمكنها من قنص جندي إسرائيلي في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوا في مدينة غزة، كما نفذت كمينا محكما، فجرت فيه حقل ألغام معد مسبقا في قوة إسرائيلية مدرعة في حي الزيتون في مدينة غزة، شمال القطاع.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنت عن قصف موقع 'أبو مطيبق' العسكري شرق مخيم المغازي بعدد من قذائف 'الهاون' كما أعلنت عن تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار، مزروعة مسبقا، بآلية عسكرية إسرائيلية قرب مدرسة 'الفرقان'، في حي الزيتون.

أما كتائب شهداء الأقصى فقد أعلنت عن قصف تحشدات الاحتلال شرقي دير البلح وشرقي البريج وقامت بدك تجمعات الاحتلال وآلياته في محور ' نتساريم'، جنوبي غربي مدينة غزة، بقذائف 'الهاون' من العيار الثقيل.

فيما أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استهداف جنود الاحتلال وآلياته في محيط عمارة 'بهلول'، في حي البرازيل في مدينة رفح، جنوبي القطاع، مستخدمة في ذلك قذائف 'الهاون'.

هذا وأقرت منصة إعلامية إسرائيلية مقتل جندي في عملية قنص في قطاع غزة ليرتفع قتلى الجنود الإسرائيليين في غزة خلال نهاية الأسبوع إلى ستة قتلى

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