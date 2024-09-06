شاهد.. آلاف اليمنيين يتظاهرون بمختلف المدن اليمنية لنصرة غزة

العالم - خاص بالعالم

فالساحات المخصصة للتظاهرات في صنعاء ومدن أخرى هتفت بصوت واحد تضامناً مع قطاع غزة، وتنديداً باستمرار حرب الإبادة الصهيونية والحصار الجائر المفروض على القطاع منذ أشهر بدعم أمريكي وغربي.

وقال زياد الرفيق الناشط السياسي اليمني:" العدوان تمادى واستمات في عدوانه وإجرامه على إخواننا في غزة وهذا يعني أن الشعوب العربية التي تتنصل عن مسؤوليتها تجاه ما يحصل، سينالها ما ينال إخواننا في غزة".



جموع اليمنيين عبروا كذلك عن اعتزازهم لما تقوم به القوات اليمنية من تطوير لقدراتها وتصعيد لعملياتها ضد التحالف الإسرائيلي الأمريكي، مباركين نجاح العمليات البحرية الأخيرة واستمرار انتصارات الجيش في هذه المعركة، ومطالبين بالمزيد من العمليات الموجعة..

وقال عارف العامري المتحدث باسم تحالف القوى والاحزاب السياسية المناهضة للعدوان:" القوى السياسية والقوى المجتمعية تبارك كافة العمليات العسكرية التي يسطرها أبطال القوات المسلحة وخاصة القوات البحرية اليمنية، نحن اليوم نؤيد ونبارك كل تلك العمليات العسكرية".

التظاهرات الاحتجاجية التي امتدّت من صنعاء إلى عدة محافظات أخرى مثل صعدة والحديدة وتعز وذمار وإب وحجه ومأرب وغيرهم، أكدت على ثبات الموقف اليمني المناصر لفلسطين ومقاومتها، مستنكرة الصمت العالمي والتخاذل العربي المخزي إزاء ما تتعرض له غزة.

المتظاهرون اليمنيون يجددون كذلك الدعوة للشعوب العربية والإسلامية للقيام بما يلزم تُجاه ما يحدث في غزة من جرائم وانتهاكات اسرائيلية، إلى جانب ضرورة خيار المقاطعة الاقتصادية الشاملة للكيان وداعميه.

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