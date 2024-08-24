الكشف عن خلافات بين نتنياهو وفريق التفاوض الاسرائيلي؟ََ!!

العالم- فلسطين

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن نتنياهو وافق على نقل موقع واحد بمحور فيلادلفيا لبضع مئات من الأمتار، لكنه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على المحور، على الرغم من ضغوط من أعضاء فريقه التفاوضي لتقديم المزيد من التنازلات.

وأضاف المصدر المطلع على المفاوضات "يصر رئيس الوزراء على أن هذا الوضع سيستمر، في معارضة لضغوط بعض عناصر فريق التفاوض التي ترغب في الانسحاب من هناك".

وزعم نتنياهو مرارا على أن "إسرائيل" لن تتخلى عن السيطرة على محور فيلادلفيا لأنها تريد منع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من تهريب الأسلحة، حسب ادعائه. كما ادعا نتنياهو إن "إسرائيل" لا بد أن تبقي على نقاط تفتيش في محور نتساريم لمنع مقاتلي حماس من الانتقال من الجزء الجنوبي من غزة إلى شمال القطاع.

وذكرت القناة 12 العبرية قبل أيام أن نتنياهو انتقد بشدة فريق التفاوض بقيادة دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات (الموساد) لاستعداده لتقديم الكثير من التنازلات.

و حور فيلادلفيا، الذي يقع على الحدود مع مصر، ومحور نتساريم، الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، من بين النقاط الشائكة الرئيسية في مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بوساطة مصرية وقطرية واميركية.