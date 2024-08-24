إنجاز نوعي.. عراقيان يخطفان ذهبية وفضية آسيا في الكيوكوشنكاي

العالم - العراق

وخاض وهيب نزالاً أمام لاعب كويتي الجنسية وتمكن من اجتيازه، ثم خاض مواجهة مع لاعب سعودي ونجح من هزيمته، قبل أن يعلن لاعب يحمل الجنسية الباكستانية الانسحاب.



واثمرت هذه الانتصارات عن التأهل لخوض مواجهة نهائية اوقعته مع اللاعب العراقي أيضاً أمير حيدر الذي قرر عدم خوض النزال والاكتفاء بالميدالية الفضية، ليتوج بذلك وهيب بالميدالية الذهبية.



يذكر أن بطولة آسيا في لعبة الكيوكوشنكاي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 251 لاعباً من دول (العراق، اليمن، سوريا، الإمارات، الكويت، البحرين، الأردن، باكستان، إيران، لبنان، كازاخستان) بالإضافة إلى البلد المضيف.