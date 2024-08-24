ماذا جاء في أول اتصال هاتفي بين عراقجي وعبد العاطي؟

العالم - إيران

هنأ، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي عباس عراقجي، على تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية إيران الإسلامية، متمنيا له النجاح.

وقدم وزير الخارجية المصري تقريراً عن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلاده في الأيام الأخيرة لوقف الحرب ضد غزة وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية، وأكد على ضرورة بذل جميع الأطراف جهودا لمنع توسع نطاق الحرب في المنطقة.

من جانبه، عراقجي نظيره المصري على الاتصال والتهنئة، وأعرب عن تقديره لجهود مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد وزير الخارجية الإيراني على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشروع في الرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في طهران باستشهاد الشهيد هنية.

واتفق الطرفان على استمرار المشاورات والتنسيق السياسي بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.