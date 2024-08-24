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في زيارة مفاجئة.. رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي يصل المنطقة!

في زيارة مفاجئة.. رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي يصل المنطقة!
السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال "تشارلز براون"، اليوم السبت، إلى المنطقة في زيارة مفاجئة لبحث سبل تجنب اتساع رقعة الصراع.

العالم - الأميركيتان

وأفادت مصادر إعلامية، بأن جولة رئيس هيئة الأركان الأمريكي تشمل مصر والأردن وكيان الإحتلال الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جولة سريعة في المنطقة هي التاسعة من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى إضفاء طابع الاستعجال على الجهود المبذولة للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه زاد الطين بلة وأوصل المفاوضات إلى طريق مسدود، حيث مازال اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بعيد المنال بسبب محاولات رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعرقلة المفاوضات.

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