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وسائل إعلام إسرائيلية: مواجهات عنيفة في قلقيلية خلال البحث عن مستوطنين

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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