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جيش الإحتلال: لا نعرف مكان "الإسرائيليين" اللذين دخلا قلقيلية والبحث عنهما متواصل

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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