المفاوضات و'عقدة محور فيلادلفيا' لدى الاحتلال وإعلامه

العالم - العين الاسرائيلية

وتوحي واشنطن وتل ابيب ان العقدة الاساس للتوصل الى صفقة هي محور فيلادلفيا واذا ما تم حل هذه العقدة يمكن ان يتم ابرام اتفاق على وقف النار وتبادل الاسرى، لذا دعت الولايات المتحدة الاميركية الى اجتماعات عقدت وتعقد في القاهرة.

التشاؤم بشأن إمكانية الوصول الى اتفاق على وقف اطلاق النار واطلاق الاسرى بات يحكم اجواء المفاوضات بعد استمرار نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا مع مصر، وبعد المقترحات التي رفضتها القاهرة حتى الآن.

ضيف البرنامج الخبير بالشؤون الاسرائيلية حسن حجازي قال إن رفض نتنياهو الانسحاب من محور فيلادلفيا جزء منها المناورة المكشوفة من الجانب الاميركي والاسرائيلي، واساس الدعوة للمفاوضات هو محاولة احتواء التصعيد الاقليمي، وهذه القضية تدفع الجانب الاميركي بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي لإختلاق الكثير من المبررات والحجج لإطالة أمد المفاوضات، فقد تحدثوا في المرحلة الاولى عن اعداد الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم، وانتقلوا الى محور فيلادلفيا وهم لم يتفقوا على المرحلة الاولى، وبالتالي هناك مسار طويل من المماطلة وكسب الوقت...

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