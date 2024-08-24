السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

3 شهداء بقصف الإحتلال منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط قطاع غزة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :