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إستشهاد سيدة وطفلتها بقصف الإحتلال منطقة بلوك1 بمخيم البريج وسط القطاع

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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