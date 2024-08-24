على ماذا اتفق طرفا النزاع في السودان بجنيف؟

العالم - السودان

وبحسب موقع "أخبار السودان"، فقد ذكر البيان أن المناقشات أسفرت عن تلقي ضمانات من الطرفين المتنازعين لتأمين وصول إنساني آمن ودون عوائق عبر المعبر الحدودي الغربي في دارفور عند “أدري” والطريق الدبة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول من الشمال والغرب من بورتسودان.

من المتوقع أن يتم إرسال شاحنات المساعدات لمواجهة المجاعة إلى معسكر زمزم ومناطق أخرى في دارفور.

أكد البيان على تأمين إعادة فتح وتوسيع الطرق الحيوية للوصول الإنساني، وتلقّى التزامات بشأن حماية المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء.

يتزامن ذلك مع تعقيد جهود إيصال المساعدات إلى منطقة دارفور في غرب البلاد بسبب هطول الأمطار.

وحذّر خبراء دوليون من احتمال حدوث مجاعة في مخيم زمزم بدارفور، حيث تعرّضت المنطقة للأمطار بشكل كبير وهي معرضة بشكل كبير لانتشار الكوليرا.

عبّر الشركاء الدوليون خلال محادثات جنيف حول الوضع في السودان عن أسفهم لعدم حضور وفد القوات المسلحة السودانية، حيث استمرت المناقشات لمدة 10 أيام بحضور طرف واحد هو “الدعم السريع”. وأشاروا إلى أن غياب الجيش أعاق من قدرتهم على تحقيق تقدم أكبر، خصوصاً في القضايا الأساسية، وعلى رأسها “وقف الأعمال العدائية” في البلاد.

مشيرين إلى أن الغياب قد أثر سلبًا على قدرتهم في تحقيق تقدم أكبر، خصوصًا في المسائل الأساسية، وأبرزها “وقف الأعمال العدائية” في جميع أنحاء البلاد.

من خلال اعتماد “دبلوماسية الهاتف” مع ممثلي الجيش، اتفق الجانبان على إنشاء ممرين آمنين لتقديم المساعدات الإنسانية، وذلك للتخفيف من آثار الصراع المستمر بينهما منذ حوالي عام ونصف. وقد صدر هذا الاتفاق في بيان نهائي يوم الجمعة عقب المحادثات التي جرت في سويسرا.

وأشارت دول الوساطة في البيان إلى أنها حصلت على “ضمانات من طرفَي النزاع لتأمين وصول آمن ودون عوائق من خلال شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد الذي يحد إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يسهل الوصول إلى شمال وغرب بورتسودان”.

وأوضحت أن تأمين هذه الطرق سيوسع إمكانية الوصول الإنساني إلى حوالي 20 مليون سوداني في خطر، مشددة على ضرورة أن تتأكد جميع الأطراف من استمرار هذا التدفق السريع للمساعدات وتسريعه.

وأكدت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أنه “لا يجوز استخدام الغذاء والجوع كسلاح في النزاعات المسلحة”.

قال الشركاء: «تبقى المجموعة متاحة لانضمام الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع إلى جولات المحادثات المستقبلية بغية تخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل».

عبروا في بيانهم عن تقديرهم لقرار “الدعم السريع” بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع الشركاء.

وأشار البيان إلى أن الشركاء حصلوا على التزامات لتحسين حماية المدنيين وضمان الالتزام بـ”إعلان جدة” وأي اتفاقيات مستقبلية.

أشار بيان الشركاء إلى أنهم تلّقوا التزامًا من قوات “الدعم السريع” بإصدار توجيهات للمقاتلين بعدم ارتكاب الانتهاكات، والتي تشمل العنف ضد النساء والأطفال، أو استغلال المجاعة ونقاط التفتيش، بالإضافة إلى الهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية والمزارع والمزارعين والأنشطة المتعلقة بالحصاد.

وفقاً للبيان، قدّم الشركاء اقتراحاً لإنشاء آلية للامتثال تهدف إلى حل النزاعات، وتلقي الشكاوى، ومعالجة المشكلات التي تنشأ بشأن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بحماية المدنيين وفقًا للاتفاقيات المعمول بها، بما في ذلك “إعلان جدة” والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأبدوا استعدادهم للعمل من أجل تفعيل هذه الآلية.

عبّر الشركاء عن التزامهم بجهود وقف الأعمال القتالية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء البلاد، كما يعتزمون التفاوض على وقف فوري للقتال في مناطق الفاشر والخرطوم وسنار.

وفيما يلي نص البيان :

بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن المحادثات في سويسرا والتقدم في معالجة الأزمة في السودان

عانى الشعب السوداني من 16 شهرًا مرعبة من الحرب بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، مما أسفر عن نزوح 10 ملايين شخص من منازلهم، وأكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد، ومليون شخص يواجهون خطر المجاعة. استجابة لمطالب الشعب السوداني باتخاذ إجراءات أكبر من قبل المجتمع الدولي، اجتمعت الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في سويسرا في 14 أغسطس 2024 بهدف اتخاذ إجراءات ملموسة وفورية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، وإنقاذ الأرواح، وتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

بناءً على أسس عملية جدة، وخلال الأيام العشرة الماضية، نجحت مجموعة ALPS المتحالفة من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان في إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنسانية الحيوية، وتلقي التزامات لتحسين حماية المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، وكذلك تطوير إطار لضمان الامتثال لإعلان جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة.

باستخدام نموذج تفاوضي هجين يجمع بين اللقاءات الشخصية والتواصل القريب والدبلوماسية الافتراضية، تعاونت مجموعة ALPS مع المستجيبين الإنسانيين في الخطوط الأمامية وتفاعلت مباشرة مع قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لفتح الوصول لتقديم الغذاء الطارئ والدواء والخدمات إلى ملايين السودانيين المحتاجين. وقد حصلت مجموعة ALPS على ضمانات من كلا طرفي النزاع لتوفير وصول إنساني آمن دون عوائق من خلال شريانين رئيسيين – معبر الحدود الغربية في دارفور عند أدري وطريق الدبة مع الوصول عبر الشمال والغرب من بورتسودان – والشاحنات المحملة بالمساعدات في طريقها لتقديم الإغاثة من المجاعة في مخيم زمزم وأجزاء أخرى من دارفور.

يجب أن تظل هذه الطرق مفتوحة وآمنة حتى نتمكن من إدخال المساعدات إلى دارفور والبدء في تغيير مجرى الأمور لمواجهة المجاعة. لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة كسلاح في الحرب. نواصل تحقيق تقدم نحو فتح طريق وصول عبر تقاطع سنار، وتقوم الأمم المتحدة بإجراء دراسة جدوى لطرق في جميع أنحاء البلاد يمكن أن تسهل الوصول إلى المساعدات. بشكل جماعي، تأمين هذه الطرق سيعمل على توسيع وصول المساعدات الإنسانية لحوالي 20 مليون سوداني معرضين للخطر. ندعو جميع الأطراف لضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه. وفي هذا الصدد، نرحب أيضًا بقبول قوات الدعم السريع لنظام إخطار مبسط لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، ونشجع القوات المسلحة السودانية على اتخاذ إجراءات مماثلة.

في مواجهة العنف الوحشي المستمر والفظائع، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد النساء، من الضروري أن تتخذ الأطراف المتحاربة إجراءات فورية نحو تنفيذ إعلان جدة الخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان الصادر في 11 مايو 2023 وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2724 (2024) و2736 (2024)، اللتين اعتمدتا في 8 مارس 2024 و13 يونيو 2024 على التوالي، والبيان الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتاريخ 21 يونيو 2024. ولهذا الغرض، عملت مجموعة ALPS أيضًا على تعزيز حماية المدنيين، بما يتماشى مع التزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والالتزامات المتعلقة بجدة.

لقد حثثنا كلا الطرفين، وحصلنا على التزام من قوات الدعم السريع بإصدار توجيهات لجميع المقاتلين في صفوفها بالامتناع عن الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء أو الأطفال، واستخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، والهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية مثل الحقول الزراعية والمزارعين والعمليات المتعلقة بالحصاد.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت مجموعة ALPS إلى كلا الطرفين المتحاربين اقتراحًا لإنشاء آلية امتثال لحل النزاعات، وتلقي الشكاوى، ومعالجة المشكلات الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك إعلان جدة، والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. نحن وشركاؤنا الآخرون على استعداد للعمل مع الأطراف لتفعيل هذه الآلية.

نقدر قرار قوات الدعم السريع بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتفاعل مع مجموعة ALPS. رغم أننا كنا على اتصال دائم مع القوات المسلحة السودانية عبر الوسائل الافتراضية، إلا أننا نأسف لقرارهم بعدم الحضور، ونعتقد أن ذلك قد حد من قدرتنا على تحقيق تقدم أكبر نحو القضايا الرئيسية، خاصة فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني. تظل مجموعة ALPS منفتحة أمام كلا الطرفين للانضمام إلى جولات محادثات مستقبلية للتخفيف من معاناة السودانيين بشكل عاجل. نحن ملتزمون بالاستجابة لنداء الشعب السوداني لمتابعة وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني، وتأمين الوصول الإنساني لكل ولاية في جميع أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق مثل الفاشر والخرطوم وسنار.

بدافع من التزامنا تجاه الشعب السوداني، ستواصل مجموعة ALPS البناء على النتائج والزخم الذي تحقق خلال الأيام العشرة الماضية. سنواصل تعزيز وإدماج أصوات النساء في العملية والجهود الأوسع لتحسين الوصول الإنساني، وحماية المدنيين، وإنهاء الحرب. ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بوعوده وزيادة تعهداته بالدعم المالي للاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، بما في ذلك تلك التي تم التعهد بها في باريس في أبريل 2024. سنواصل البناء على أساس إعلان جدة، تحت رعاية المملكة العربية السعودية، ونشكر سويسرا على استضافتها الكريمة لهذه الجهود.