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مروحية للاحتلال تحط بمستشفى وعلى متنها جنود مصابون في معارك غزة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

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