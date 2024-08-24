السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
٠١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مواقع عبرية: حدث أمني صعب في غزة ومروحيات الجيش تخلي قتلى ومصابين

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :