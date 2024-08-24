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إذاعة جيش الإحتلال: خلافا للتقارير لم تتمكن قوات الأمن حتى الآن من تحديد مكان الإسرائيليين اللذين اختفيا في قلقيلية

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

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