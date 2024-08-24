شاهد.. عائلة فلسطينية تسكن بين الاموات ولم تعد تملك شيئا!

العالم - خاص بالعالم

فبعد ان قلص الاحتلال الاسرائيلي المساحة الانسانية او المناطق الآمنة التي حددها خلال الايام الماضية، دفع جيش الاحتلال الناس للنزوح من مناطق مختلفة من القطاع، من شرق مدينة دير البلح ومن مدينة خانيونس، ودفعهم للنزوح الى المناطق الغربية، وكل هذه المناطق ممتلئة عن بكرة أبيها بالخيام.

ولجأ الناس للتواجد داخل المقابر والسكن بجوار الاموات، في وضع صعب جدا وفي اجواء صعبة، عائلات فلسطينية تفترش الارض بجوار المقابر والاموات لان الخيارات صعبة جدا والواقع مؤلم جدا خصوصا مع استمرار الاحتلال الاسرائيلي بإصدار المزيد من أوامر الإخلاء ودفع الناس للنزوح الى مناطق مجهولة.

عائلة زيارة هي عائلة فلسطينية قررت النزوح الى المقبرة لانه لا يوجد لها اي مكان بعد سلسلة من عمليات النزوح المتكرر من منطقة الى اخرى.

وتحدث النازح نهيل زيارة، لمراسل قناة العالم، عن سبب نزوحه والسكن في المقبرة، قائلا: نزحت 8 مرات، وهذه المرة التاسعة، كنت في موقع قرب مدرسة وجامع في منطقة صلاح الدين، واصبحت القذائف تنزل على المنطقة كالمطر والرصاص يصفر بجانبنا، فإضطررنا للخروج والسكن في الشارع ولم يتبق لدي اي اموال، وهذا ما جبرني للسكن في المقبرة بين الاموات.

فيما قالت النازحة رجاء زيارة، لمراسلنا: نفضل العيش مع الاموات على ان نسكن مع الاحياء، وحسبي الله على من كان السبب، نحن نسكن هنا وليس لدينا ما نأكله أو نشربه، وحتى ان اردنا النزوح فليس لدينا اموال للتنقل، والوضع سيء جدا والدبابات حولنا...

شاهد تفاصيل اكثر في الفيديو المرفق..