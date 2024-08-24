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الاعلام العبري: قتيل على الاقل بصفوف الجيش خلال المعارك في قطاع غزة

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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