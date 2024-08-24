السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان تجاه مرتفعات الجولان

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :