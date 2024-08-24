هلاك جندي إسرائيلي وإصابة 3 بجروح حرجة في معارك غزة

العالم - الإحتلال

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هبطت في مستشفى "تشعاري تصيدق" لنقل جنود مصابين من معارك قطاع غزة.

و في سياق آخر.. أفادت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة خلال 48 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 69 شهيدا و212 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية.

وأكدت الوزارة الحصيلة الكارثية للشهداء، ذاكرة أن عدد شهداء نتيجة حرب الإبادة يرتكبها الكيان الإسرائيلي يوميا بحق المدنيين الأبرياء أطفالا ونساء،قد ارتفع إلى 40.334 شهيد و93.356 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي.