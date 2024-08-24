الاحتلال الإسرائيلي يقصف أحياء سكنية في لبنان

العالم - لبنان

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية يستهدف بلدات رب ثلاثين، كفركلا، والعديسة، والأحياء السكنية في بلدة الطيبة جنوب لبنان، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في بلدة عيتا الشعب.

في غضون ذلك أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن استهدافاته لليوم 24 أغسطس، مشيرا إلى أن مقاتليه، استهدفوا تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي ‏في موقع هرمون بمحلقة انقضاضية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

كذلك، أعلن حزب الله استهداف موقع الراهب بقذائف ‏المدفعية، والتجهيزات التجسسية في ‏موقع الراهب بمسيرة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة.‏