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عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نقول للرئيس الأميركي إن نتنياهو يخدعكم ويفعل عكس ما يقول ويجب ألاّ تثقوا به

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

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