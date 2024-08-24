السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: نتنياهو يعرقل الصفقة بشكل ممنهج ويتصرف وفق مصالح سياسية

السبت ٢٤ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :